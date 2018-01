Bestuurster zwaargewond na klap tegen verlichtingspaal 00u00 0

Een bestuurster is gisterochtend tegen een verlichtingspaal geknald op de Grote Baan in Houthalen-Helchteren. Het ongeval gebeurde omstreeks 10 uur, aan het kruispunt met de Molenweg. De vrouw wilde de Grote Baan oversteken, maar werd in de flank gegrepen door een bestuurder die richting Houthalen reed. De klap was zo hevig dat haar auto werd weggeslingerd tot tegen de paal. Brandweerzone Oost Limburg snelde meteen ter plaatse om het slachtoffer te bevrijden. Ze werd uiteindelijk zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval verliep het verkeer op de Grote Baan dinsdagochtend ook even moeizaam. De hulpdiensten sloten noodgedwongen één rijstrook af voor het verkeer. Netbeheerder Infrax moest na de klap de verlichtingspaal komen herstellen. Het lichtarmatuur was door de zware slag immers naar beneden geploft. Omstreeks elf uur was de rijweg opnieuw vrijgemaakt. (RTZ)

