Exclusief voor abonnees Bestuurster ramt nieuwbouw en laat briefje achter: "We regelen het wel" 17 februari 2020

00u00 0

In het Vlaams-Brabantse Herselt is een bestuurster in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 3.30 uur ingereden op de gevel van een nieuwbouwwoning. "We vragen ons af hoe ze dat heeft klaargespeeld, want het huis ligt een eind van de straat af", zeggen bewoners Bjorn en Sofie. "Ze is via de oprit van de buren door de struiken en over een grachtje gereden. Er zitten barsten in de hele zijgevel." De vrouw liet haar auto achter en vertrok. "Ze kon ook niet wegrijden, want de twee airbags waren afgegaan. Ze was wel zo vriendelijk om een briefje te schrijven met haar naam en gsm-nummer en met de boodschap 'dat we het wel zouden regelen'." De eigenaars verwittigden de politie, die de vrouw zaterdagvoormiddag verhoorde.

