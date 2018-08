Bestuurster (52) negeert voorrang: motard en passagier verongelukken 20 augustus 2018

Een motard en zijn vriendin zijn gisterennamiddag omgekomen bij een ongeval in het Oost-Vlaamse Boekhoute (Assenede). Op een kruispunt botste de motorfiets iets voor 15 uur vol in de flank van een Volvo XC90. De 52-jarige bestuurster had de voorrangsregels genegeerd, waardoor de motard de wagen niet meer kon ontwijken. Door de klap werden de motard en zijn passagier in de gracht geslingerd. Beide slachtoffers, Franky Lampaert uit Eeklo en Tatiana Verheecke uit Lembeke, overleden onmiddellijk. De politie sloot de rijbaan urenlang in beide richtingen af zodat de verkeersdeskundige de omstandigheden kon onderzoeken. Uit zijn vaststellingen bleek alvast dat de vrouw zeker niet te snel reed en niet onder invloed was. De lichtgewonde bestuurster is haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt en zal zich voor de politierechter moeten verantwoorden. (JEW)

