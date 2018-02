Bestuurslid Antwerpse moskee in cel voor pedofilie 20 februari 2018

Bachir B., ondervoorzitter van moskee El Fath in Borgerhout, zit in de cel op betichting van pedofilie. Hij zou minstens één meisje van ongeveer 10 jaar hebben aangerand. De feiten gebeurden tijdens de koranles in de school verbonden aan de moskee. B. hield daar toezicht. Volgens zijn advocaat Kris Luyckx heeft B. zich vorige vrijdag zelf gemeld bij het gerecht. De man was naar Marokko vertrokken net voor het schandaal losbarstte. "Mijn cliënt nuanceert het verhaal over de vermeende aanranding. Wij wachten verdere onderzoeksdaden af", klinkt het. De politie onderzoekt of er meer slachtoffers zijn en hoe lang het misbruik al aan de gang was. B. was al 20 jaar aan de slag bij de moskee. Pas toen een imam een aanranding filmde, kwamen de feiten aan het licht. (PLA)

