Bestuurder vrijgelaten na dodelijk ongeval

De 25-jarige bestuurder van de Dodge Ram die werd gearresteerd na het dodelijk ongeval op de E40 van zaterdagmorgen, tussen Nieuwpoort en Mannekensvere, is vrijgelaten na zijn verhoor. Dat bevestigt het parket van Brugge. Bij het ongeval kwam een 22-jarige Fransman om het leven. Zijn Renault Twingo werd verpletterd door de zware pick-up. De Dodge Ram, die de bestuurder van een vriend had geleend, lag zwaar verhakkeld in een weiland naast de snelweg. De bestuurder was op de vlucht geslagen. Hij was volgens zijn verklaringen naar het ziekenhuis vertrokken. Nadien ging hij zich toch aanbieden op de plaats van het ongeval. De chauffeur, uit Nieuwpoort, blies licht positief. "Maar wie precies verantwoordelijk is voor het ongeval, staat nog niet vast en wordt verder onderzocht", reageert zijn advocaat Thomas Bailleul. "Mijn cliënt is enorm van slag over wat er is gebeurd. Maar of hij het ongeval al dan niet zelf heeft veroorzaakt, dat is iets anders."

