Bestuurder takelwagen verpletterd onder laadklep 27 juni 2018

00u00 0

De 27-jarige bestuurder van een takelwagen is om het leven gekomen bij een dramatisch werkongeval in Ninove. Toen Bjorn Temmerman uit Gent maandagavond zijn defecte laadklep controleerde langs de kant van de weg, brak de 2 ton zware constructie af. De vader van twee kinderen overleed ter plaatse. "Mijn man reed al een maand rond met een gebrekkig voertuig", zegt weduwe Vanessa Van Bever. Zij dient een klacht in tegen het takelbedrijf. (KSN/JEW)