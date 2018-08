Bestuurder rijdt wegenwerker aan na discussie 03 augustus 2018

In Berlare is gisterochtend rond 8 uur een automobilist bewust ingereden op een wegenwerker. De chauffeur stond aan de verkeerslichten aan te schuiven toen hij plots van de file afweek en door het rode licht wou rijden. Toen de werkman hem staande hield, kwam het tot een woordenwisseling. De chauffeur stapte na enkele minuten terug in zijn wagen, reed over de voet en tegen het been van de arbeider en pleegde daarna vluchtmisdrijf. Het slachtoffer werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hij liep geen breuken op, maar is wel enkele dagen werkonbekwaam. Enkele getuigen konden de wagen en de nummerplaat van de dader fotograferen. De politie is een onderzoek gestart. (KBD)