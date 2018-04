Bestuurder rijdt metro binnen en laat wagen achter 17 april 2018

Opnieuw heeft een chauffeur zich vastgereden in een premetrotunnel in Brussel. "Rond 6 uur reed de wagen de Lemonniertunnel in, waar hij klem kwam te zitten", klinkt het bij de MIVB. "Daardoor konden tramlijnen 51 en 82 tot 9 uur niet vertrekken. Het was een hele klus om de wagen te verwijderen. De auto was namelijk achtergelaten en hing vast aan de sporen." Het is niet de eerste keer dat de Brusselse vervoermaatschappij met zo'n incident wordt geconfronteerd. Afgelopen zomer vergiste een Franse bestuurder zich nog aan het Zuidstation van rijvak en kwam zo klem te zitten op de tramsporen. De MIVB plaatste vorig jaar geulen aan gevaarlijke haltes om te verhinderen dat bestuurders verder de tunnel kunnen inrijden. (VDBS)

