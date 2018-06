Bestuurder rijdt mama met baby aan en vlucht weg 25 juni 2018

Een automobilist heeft een 25-jarige mama en haar enkele maanden oude baby aangereden in Aarschot en is er daarna vandoor gegaan. De jonge vrouw was vrijdagochtend onderweg met haar fiets en een aanhangwagentje, toen ze door een witte auto werd geraakt. "Ze viel met haar hoofd op de stoep en het kindje kreeg meteen een buil", vertelt een ooggetuige. Mama en baby mochten na controle in het ziekenhuis weer naar huis.

