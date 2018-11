Bestuurder rijdt fietser aan en stapt enkel uit om schade aan auto op te meten 12 november 2018

Een 37-jarige man uit Turnhout heeft gisterochtend in Oud-Turnhout vluchtmisdrijf gepleegd nadat hij een fietser van het fietspad had gemaaid. Een getuige zag hoe de bestuurder uitstapte, zich niet om het slachtoffer bekommerde maar wel de schade aan zijn auto opmat. Nadien vluchtte hij weg en verstopte zijn wagen in zijn garage. Het slachtoffer, de 30-jarige M.M., werd door de klap 10 meter ver weggeslingerd, het zadel van zijn mountainbike lag aan de overkant van de weg en de koplamp van de auto lag nog een heel eind verder. De bestuurder kon enkele uren later worden opgepakt nadat ANPR-camera's zijn nummerplaat hadden geregistreerd. De toestand van de fietser was aanvankelijk kritiek, maar in de loop van de dag was het levensgevaar geweken. (JVN)

