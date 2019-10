Exclusief voor abonnees Bestuurder rijdt 146 km/u waar 70 mag 15 oktober 2019

De titel van snelheidsduivel van het weekend gaat naar een bestuurder die zaterdagavond in Maasmechelen geflitst werd met een snelheid van maar liefst 146 kilometer per uur. Dat gebeurde op de Rijksweg, waar 70 kilometer per uur geldt. De politie hield er een controle tussen 18.30 uur en 1.15 uur 's nachts. 1.576 automobilisten werden gecontroleerd. Daarvan reden er een kleine 300 te snel.