Bestuurder moet enkel cursus volgen na dodelijk ongeval 00u00 0

Ondanks het verhaal hiernaast blijft de politierechter van Veurne zich van zijn meest menselijke kant tonen. Een 57-jarige man uit Diksmuide die een dodelijk verkeersongeval veroorzaakte, moet enkel een verkeerscursus van 20 uur volgen. Op 3 maart 2015 reed José Ghesquière (foto) met zijn bestelwagen een Ford Fiesta langs achteren aan. Aangezien dit met een lage snelheid gebeurde - 30 kilometer per uur - leek er niets aan de hand. Slachtoffer Marcel Lems (85) ging wel naar het ziekenhuis, maar mocht vrijwel meteen naar huis. Vier weken later overleed hij echter aan een longontsteking die volgens de deskundige het gevolg was van de botsing. "De rechtbank begrijpt dat dit heel zware gevolgen heeft voor u", sprak Geert Vandaele de aanrijder toe. "Dit kan iedereen overkomen, zelfs de meest voorzichtige chauffeurs zoals u. In die zin bent u ook een slachtoffer." Ghesquière kreeg dan ook boete noch rijverbod.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN