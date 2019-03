Bestuurder laat auto draaien op oprit, dief gaat ermee vandoor 23 maart 2019

00u00 0

In de Oostendse-Haardstraat is donderdagmorgen een auto met draaiende motor gestolen vanop een oprit van een woning. De dief werd later op de dag onderschept en probeerde de vlucht te nemen.

Je hebt 29% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen