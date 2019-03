Bestuurder kleine vrachtwagen zwaargewond na klap tegen boom 04 maart 2019

00u00 0

Langs de Bergstraat in Kemmel is een bestuurder van een lichte vrachtwagen zondagmorgen iets voor 7 uur zwaargewond geraakt. Laurent W. uit Kemmel reed met de vrachtwagen met werkmateriaal in de richting van Kemmel toen het plots fout liep. Om onduidelijke redenen week Laurent W. af van zijn rijbaan. Het voertuig knalde uiteindelijk tegen een boom aan de linkerkant van de weg. De hulpdiensten konden de jongeman snel bevrijden uit zijn voertuig. Hij verloor af en toe het bewustzijn en werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was de Bergstraat in Kemmel een tijd afgesloten voor het verkeer. (AHK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN