Bestuurder die zelfmoord wilde plegen verdacht van moordpoging

De 24-jarige bestuurder die in juli 2017 tegen een boom knalde in Diepenbeek, zal zich moeten verantwoorden voor poging tot moord. Vlak voor de crash verklaarde de jongeman in een Facebook-filmpje uit het leven te willen stappen na een relatiebreuk. Bij hem in de wagen zat echter nog een 27-jarige vriend uit Hasselt. Vooral hij was er na het ongeval bijzonder ernstig aan toe, maar beide mannen overleefden uiteindelijk wel de zware klap. De bestuurder riskeert nu een vervolging voor poging tot moord. Of zijn passagier zelf ook de intentie had om uit het leven te stappen, zal nog moeten blijken.Het Parket Limburg verwacht begin volgend jaar rond te zijn met het hele onderzoek. (RTZ)

