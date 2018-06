Bestuurder die inreed op Pinkpop-festivalgangers vrijgelaten 23 juni 2018

De 34-jarige man uit Heerlen die verdacht wordt van het veroorzaken van de dodelijke aanrijding in het Nederlandse Landgraaf maandagochtend na Pinkpop, is gisteren vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie in Nederland heeft geen aanwijzingen dat de man opzettelijk op het groepje mensen is ingereden. Bij de aanrijding kwam een dertiger uit Heerlen om het leven. Drie anderen raakten zwaargewond. Zij zaten waarschijnlijk op de weg. De man blijft wel verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeval. Uit onderzoek blijkt dat de chauffeur niet had gedronken. Het is nog niet duidelijk of hij verdovende middelen had gebruikt. De man reed door na het ongeluk. Hij meldde zich enkele uren later bij de politie in Amsterdam.

HLN