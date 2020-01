Exclusief voor abonnees Bestuurder crasht en blaast positief 02 januari 2020

In de Ettelgemsestraat in Oudenburg is maandagnacht rond 1.30 uur een bestuurder gecrasht met zijn auto. Volgens de politie reed de bestuurder in de Ettelgemsestraat richting Jabbeke toen hij aan het kruispunt met de Vrijboomstraat de controle over het stuur verloor. De 22-jarige Oostendenaar reed tegen een stenen pijler en een hek van een woning. Hij bleef ongedeerd, maar blies positief bij een ademtest. Zijn rijbewijs werd voor zes uur ingehouden. Zijn wagen werd getakeld. (BBO)