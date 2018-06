Bestuurder belandt onder heftruck 04 juni 2018

Een man van 31 jaar is dit weekend omgekomen bij een arbeidsongeval op een Kalmthouts veevoederbedrijf. De man was zaterdagmiddag aan het werk in het familiebedrijf. Hij reed met een heftruck, maar botste tegen een verreiker, ook een zwaar landbouwvoertuig. De heftruck kantelde door de impact en de bestuurder kwam onder het voertuig terecht. De dertiger overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Het parket, de politie en het arbeidsauditoraat onderzoeken het dramatische ongeval. De familie was te aangeslagen om te reageren.