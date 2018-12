Bestuurder (87) botst met trein: geen schrammetje 26 december 2018

Een 87-jarige bestuurder uit Zonhoven heeft gisteren ontzettend veel geluk gehad. De man had door de laaghangende winterzon te laat gezien dat de spooroverweg gesloten was. Hij reed voor een trein in die net aan de stopplaats Zonhoven vertrokken was. Zijn auto werd aan de achterkant gegrepen en weggeslingerd. Het wrak draaide een paar keer rond zijn as en werd tegen de spoorinstallatie gekatapulteerd. Getuigen snelden ter hulp, maar tot hun grote verbazing stapte de man ongedeerd uit het wrak. "Zelfs geen schrammetje heb ik", verklaarde hij na afloop. "Dat lijkt me een klein kerstwonder." (RTZ)

