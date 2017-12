Bestuurder (19) zonder rijbewijs crasht, meisje (17) komt om 00u00 0

Een 19-jarige jongen uit Schaarbeek is donderdagnacht geslipt en gecrasht op de Haachtsesteenweg in Diegem. Passagier Yasmina (17) uit Evere was op slag dood. Een tweede 17-jarige inzittende is ernstig gewond en ligt, net als de bestuurder, in coma.

