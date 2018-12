Bestuur betaalt tickets voor Zagreb 07 december 2018

Hoe klein ook: 't Is een mooi gebaar. Als bedanking voor "de onvoorwaardelijke steun" zal Anderlecht de tickets voor de verplaatsing naar het overbodige Europa League-duel in Dinamo Zagreb betalen. Concreet moet paars-wit wel slechts 1.800 euro uittrekken, want de kaartjes voor de meereizende fans kosten slechts 6 euro per stuk. De club voorziet ook het transport van het stadscentrum in Zagreb naar het stadion en terug. (FEL/PJC)