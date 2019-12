Exclusief voor abonnees Bestuur beraadt zich over huren van ervaren doelman 12 december 2019

00u00 0

Het debuut van de 17-jarige doelman Maarten Vandevoordt werd ook 'the day after' nog uitvoerig besproken. Niemand die de jonge snaak iets kwalijk wilde nemen. "Maarten weet nu dat hij zulke terugspeelballen volgende keer zakelijker moet behandelen", zei De Condé. "Maar de manier waarop hij zich herpakt heeft, is voor mij het belangrijkste. Ik denk niet dat we met 'een probleem Vandevoordt' zitten na Napoli, integendeel. Ik verwacht van iemand van 17 niet dat hij de kastanjes uit het vuur haalt, dat moeten anderen doen en dat is zeker de eerste helft te weinig gebeurd."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis