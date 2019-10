Exclusief voor abonnees Bestorming voor laatste beklimmingen Ayers Rock in Australië 03 oktober 2019

00u00 0

Uluru of Ayers Rock, het bekendste symbool van Australië, sluit na jarenlang getouwtrek op 26 oktober definitief voor klimmers. Heel wat bezoekers die de 347 meter hoge, rode zandsteen in centraal Australië nog absoluut willen beklimmen, veroorzaken momenteel een ware stormloop. Het bestuur van het Uluru-Kata Tjuta National Park kondigde vorig jaar aan dat het eind deze maand definitief niet meer toegestaan is het Unesco werelderfgoed te beklimmen - iets waarvoor de Aboriginals, die eigenaar zijn van de rots, tientallen jaren hebben gestreden. Voor hen is Uluru een zeer heilige plek. Bijna een eeuw lang moesten ze tot hun afschuw aanzien hoe toeristen op 'hun huis' hun behoefte deden, zich uitkleedden of golfballen wegsloegen. (SPK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis