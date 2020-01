Exclusief voor abonnees Bestolen studenten 24 januari 2020

Ik ben de mama van één van de studentes die aan de UGent zijn bestolen terwijl ze hun examen deden. Mijn dochters MacBook en iPhone werden gejat. De woordvoerder van de UGent beweert niet te weten waarom de spullen buiten de aula lagen. Is die niet goed geïnformeerd? Of wil de universiteit geen verantwoordelijkheid nemen? De rugzakken van de studenten stonden in de gang omdat dit gevraagd werd! Alle studenten hadden hun spullen in de gang gezet, uitgezonderd een handvol studenten die pas op laatst beseft hebben dat ze nog een gsm bijhadden. Zij mochten die vooraan in de aula leggen.

Veronique H.

