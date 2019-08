Exclusief voor abonnees Bestelwagen rijdt terras op: handrem vergeten 26 augustus 2019

Een koerier van PostNL heeft voor paniek gezorgd in het centrum van het Limburgse Bilzen door een vergetelheid. Nadat hij was uitgestapt voor een levering, begon zijn bestelwagen achteruit te bollen, het hellende marktplein af, récht in de richting van het overvolle terras van een brasserie. Bleek dat de bestuurder zijn handrem was vergeten aan te trekken. Dankzij het gegil van getuigen konden de klanten op het terras nog net op tijd aan de kant springen. Seconden later vlogen tafels en borden in het rond. Niemand raakte gewond. (RTZ)