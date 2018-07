Bestelwagen met peuter (1,5) crasht op A12 09 juli 2018

Bij een zwaar verkeersongeval op de A12 zijn gistermiddag acht gewonden en één dode gevallen. Aan het zogeheten 'Duvel-kruispunt' reden een bestelwagen en een personenwagen op elkaar. "De chauffeur van de bestelwagen reed door het rode licht", zegt Lieselotte Claessens van het Antwerpse parket. Hij raakte zo de andere wagen in de flank, die tot stilstand kwam op de andere rijbaan. In de personenwagen zat een koppel uit Willebroek, in de bestelwagen zaten zeven mensen, onder wie een kind van anderhalf jaar oud. Eén inzittende, een Roemeen, overleed aan zijn verwondingen. Acht anderen moesten naar het ziekenhuis gebracht worden. Het kruispunt staat bekend als een gevaarlijk punt. Vlaanderen bestudeert de mogelijkheden om het veiliger te maken. (AVH)

