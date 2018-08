Bestelwagen in tuin gedropt Cadeautje voor bruidskoppel 06 augustus 2018

00u00 0

Je hebt vrienden die origineel uit de hoek komen als een koppel trouwt, en je hebt de vrienden van Olivier Willaert (28) en Jolien Carton (27) uit Rollegem-Kapelle. Met een joekel van een kraan tilden ze de bestelwagen van de aannemer twaalf meter de lucht in om 'm over hun rijwoning in de tuin te droppen - een vlucht van liefst 22 meter. "We hebben de hele operatie gefilmd en getoond tijdens het avondfeest", zegt Alexander Kerkhof uit Roeselare, die de stunt liet uitvoeren terwijl het koppel in het stadhuis was. Olivier en Jolien trokken grote ogen bij het zien van de beelden. "We wisten dat er iets gaande was, maar dit... Het was even schrikken, maar we kunnen erom lachen. Dit is toch gewoon leuk, niet?" Vandaag al staat er opnieuw een tachtig ton zware hijskraan op het Sint-Jansplein voor de omgekeerde operatie. (VHS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN