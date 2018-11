Bestelwagen geplunderd 14 november 2018

In de Dorpsstraat in Snaaskerke is een bestelwagen leeggeroofd. Dat stelde de eigenaar maandag rond 11 uur in de voormiddag vast. De achterdeur van de bestelwagen werd geforceerd om binnen te raken. Er werden een slijpschijf, boormachine en pneumatische hamer gestolen. De politie startte een onderzoek. (BBO)