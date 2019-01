Besteld bij Amazon, straks geleverd door deze 'Scout'? 25 januari 2019

Amazon is in de buurt van zijn thuisbasis Seattle, in het noordwesten van de VS, gestart met het testen van een autonome leveringsrobot. De 'Scout' is een volledig elektrisch karretje op zes wielen, dat tot net boven kniehoogte komt. De robot zal pakjes bij de klanten afleveren van maandag tot vrijdag, en enkel overdag.

