Exclusief voor abonnees Beste wapen tegen islamofobie is een superspits 06 juni 2019

De transfer van de Egyptische topvoetballer Mohamed Salah naar het Britse Liverpool heeft het aantal haatmisdrijven tegen moslims in de stad doen dalen met 18,9%. Dat blijkt uit een onderzoek van Stanford University. Geen enkele andere misdaadcategorie kende de afgelopen twee jaar een daling van hetzelfde formaat. Het aandeel van de Liverpoolfans in anti-islamitische tweets door Britse voetbalsupporters nam in dezelfde periode ook af van 7,2 tot 3,4%.

