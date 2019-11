Exclusief voor abonnees Beste start ooit voor Vanaken 8 goals na 13 speeldagen 04 november 2019

00u00 0

Hans Vanaken blijft maar scoren. Zaterdag mikte hij met het hoofd en vanop de stip nummer 7 en 8 tegen de touwen - nooit eerder was de spelmaker van Club Brugge zó productief in het seizoensbegin. "Het gaat goed, nu moeten we dat zo houden", aldus de 27-jarige Limburger. "De club verwacht dat ik beslissend ben. Acht goals is mijn beste aantal ooit op dit moment in de competitie. Nu mag dit niet stoppen. De volgende weken en maanden wil ik er nog zoveel mogelijk bijdoen. Of ik in mijn beste vorm ooit ben? Er zijn nog momenten geweest waarop ik heel goed was, maar nu gaan ze wel erg makkelijk binnen." Vanaken scoorde acht keer, maar was als aangever enkel tegen AA Gent beslissend: "Jammer dat die assists iets minder zijn, maar dat heb je niet altijd zelf in de hand." Zo zonderde hij vorige woensdag in Waregem meermaals een medemaat af voor Bossut: "Als je in één helft drie keer iemand voor de keeper zet, is dat natuurlijk niet leuk als er geen enkele binnengaat." (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu