Beste spaarrekening op de markt brengt tot 50 keer meer op dan concurrentie MEDIRECT BIEDT 'SPAARREKENING VAN HET JAAR' AAN FrD

00u00 0 gysens marc De Krant De ME3-spaarrekening van MeDirect is door vergelijkingssite Spaargids.Be uitgeroepen tot 'Spaarrekening van het Jaar'. De rekening bracht dit jaar 50 maal meer op dan de concurrent met de laagste rente. Ook de Fedeltà-rekening van Banca Monte Paschi Belgio krijgt een eervolle vermelding.

Het is al de zevende maal op rij dat Spaargids.be nagaat welke spaarrekening de hoogste opbrengst biedt. Om daar achter te komen, berekent de vergelijkingssite hoeveel een bedrag van 10.000 euro opbrengt bij 65 spaarrekeningen. Daarbij wordt gewerkt met twee scenario's: in het ene wordt het spaargeld gedurende 12 maanden onaangeroerd gelaten (passief), zodat de spaarder naast een basisrente recht heeft op een getrouwheidspremie. In het andere scenario wordt het spaargeld dynamisch beheerd. Dat wil zeggen dat het geld na 11 maanden van de rekening wordt gehaald, zodat de spaarder alleen kan genieten van de basisrente.

Niet-gereglementeerd

In dat laatste scenario biedt de ME3-rekening van MeDirect de hoogste opbrengst, namelijk 53,39 euro. Vorig jaar kregen de spaarders op dezelfde rekening nog 89,30 euro, maar MeDirect voerde het afgelopen jaar drie renteverlagingen door. Toch scoort MeDirect een pak beter dan de naaste achtervolgers (zie tabel). Opvallend is wel dat vier spaarrekeningen in de top 5 niet-gereglementeerde rekeningen zijn. Dat zijn rekeningen die niet genieten van een fiscale vrijstelling omdat ze alleen een basisrente bieden en geen getrouwheidspremie. Daarom moet er roerende voorheffing betaald worden op de rente-inkomsten.

Wie zijn geld 12 maanden onaangeroerd op zijn spaarrekening heeft gelaten, kreeg de hoogste opbrengst bij de Fedeltà-rekening van Banca Monte Paschi Belgio. Op een bedrag van 10.000 euro kreeg de spaarder netto 65 euro. De ME3-spaarrekening van MeDirect moest met een vergoeding van 64,44 euro nauwelijks onderdoen (zie tabel). Gezien die sterke prestatie is de laatste rekening uitgeroepen tot 'Spaarrekening van het Jaar'.

Nog dit: wie in 2018 zijn geld gedurende 12 maanden op de rekening laat staan, krijgt de meeste opbrengst (75 euro) bij de CKV-spaarrekening.