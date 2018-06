Beste praline van België telt 28 ingrediënten 01 juni 2018

Aan uitstekende pralines geen gebrek in ons land, maar er kan er maar één de beste zijn... en dat is sinds gisteren 'El Rojo' van Niels Segers (29). Hij won zowel de prijs voor beste praline als voor beste design op de Belgium Chocolaterie Awards. Dat het niet zomaar een praline is, blijkt uit de lijst met liefst 28 ingrediënten, van aardbeipuree en sesamzaad tot koriander. "Ik zou de praline graag op de markt brengen, maar het zal een luxeproduct voor speciale gelegenheden worden", zegt de leraar aan de Gentse Hotelschool. "Ik heb de rekensom al gemaakt en ik zou ze moeten verkopen voor 95 euro per kilo. Het zijn dan ook geen pralines zoals je die voor 10 euro in de supermarkt kan kopen", lacht hij. (EDG)

