Beste Genkse start sinds kampioenenjaar 21 augustus 2018

00u00 0

Met een 10 op 12 is Racing Genk uitstekend aan het seizoen begonnen, in de rangschikking moeten ze enkel Anderlecht laten voorgaan. Knap, gezien de drukke Europese agenda. Voor de Limburgers is het de beste competitiestart sinds het seizoen 2010-2011. Onder Aimé Anthuenis startte Racing Genk de competitie toen met vier overwinningen op rij, 12 op 12. Op het einde van dat seizoen pakte Genk de derde en voorlopig laatste landstitel uit de geschiedenis. In de twee andere titelcampagnes ('98-'99 en '01-'02) begon Racing Genk het seizoen telkens met 7/12. (KDZ)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN