Beste Europese jaarprestatie voor junior Sacoor op 400m 19 februari 2018

00u00 0

Junior Jonathan Sacoor liep zich bij het BK indoor in het viertal van de Belgian Tornados. Hij dook met zijn 46.95 voor het eerst onder de 47 seconden in zaal en versloeg daarbij Michael Rossaert en diens 47.12. Beide atleten lijken klaar om samen met Jonathan en Kevin Borlée te lopen in de 4x400m van het WK, aangezien Dylan Borlée in Liévin slechts uitkwam op 47.48. Ook Robin Vanderbemden, winnaar van de 60m in 6.71, zegt klaar te zijn voor de Tornados.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN