Beste drie van poule stoten door NIEUWE TOERNOOIFORMULE 20 juli 2018

Voor het eerst nemen zestien landen deel aan het WK, onderverdeeld in vier poules van vier. De Red Panthers, die dertiende staan op de wereldranking, treffen in Londen in poule D Nieuw-Zeeland (4), Australië (5) en Japan (12). Tegen Japan - op papier de rechtstreekse concurrent om de belangrijke derde plaats in de poule - werd vorige week in België twee keer geoefend en gewonnen. Door de nieuwe toernooiformule is de kans reëel dat de speelsters van bondscoach Niels Thijssen kunnen doorstoten naar de volgende ronde. De poulewinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinale, de nummers twee en drie gaan naar de achtste finale. In een mogelijke achtste finale treffen de Panthers het tweede of derde land van poule C met Argentinië (3), Duitsland (6), Spanje (11) en Zuid-Afrika (14). (WWT)

