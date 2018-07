Beste debuut in 41 jaar 11 juli 2018

Gaviria is de eerste Tourdebutant sinds Didi Thurau in 1977 die twee van de eerste drie ritten in lijn wint. Zijn uitdaging is nu: Freddy Maertens (8 in 1976) en Eddy Merckx (6 in 1969) evenaren of overtreffen als debutant met meeste ritzeges in zijn eerste Tour.