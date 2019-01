Beste Belg in het Buitenland Eden Hazard | Nooit zo efficiënt als in 2018 Hoe is het met de anderelaureaten van vorig jaar? 15 januari 2019

Zelf noemt hij 2018 zijn beste jaar ooit. Met dank aan het WK en die supermatch tegen Brazilië, waar Hazardinho - zoals hij zichzelf noemt - de beste Braziliaan op het veld was. Ongrijpbaar, zonder bepalend te zijn in de stats. Dat deed hem nog het meeste deugd. Hazard nam een aarzelende start vorig jaar, daarbij niet geholpen door Antonio Conte, met wie de chemie was uitgewerkt. Pas eind april leefde hij weer op. Op Wembley maakte hij zijn cirkel bij Chelsea rond: hij trapte zijn team naar de winst in de FA Cup-finale. Op de Champions League na heeft hij alles in Londen gewonnen. Na zijn fantastisch WK bleef de droomtransfer naar Real Madrid uit, maar zonder morren keerde hij terug. De werkwijze van nieuwe coach Maurizio Sarri stond hem aan. Minder strak, minder in een tactisch harnas, meer aanvallend. De cijfertjes, hij hoort het niet graag, zijn ernaar. Nooit was hij zo efficiënt als in 2018. "Voor 2019 hoop ik hetzelfde. Ik wil mensen blijven animeren." (KTH)

