Exclusief voor abonnees Beste 0% politiek correcte thema 'Klaugmieren' winnen prijs 25 februari 2020

00u00 0

Terwijl de hele wereld met verontwaardiging reageert na het zien van de 'klaagmieren', hebben ze in Aalst een prijs gewonnen. De jury oordeelde dat 'De Kalisjekloesjers' de beste Aalsterse groep waren in de categorie 'beste 0% politiek correcte thema' en beloont hen met de 'Groeite Prois KBA - 't beste in de stoet'. Dat is geen officiële prijs van de stad Aalst, maar wordt door verenigingen uitgereikt.

