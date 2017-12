Bestand tegen elke storm 19 Sabine Hagedoren 00u00 0

Dat VRT-weervrouw Sabine Hagedoren (49) een evenwichtige en goed geaarde vrouw is, wisten we wel na meer dan twintig jaar van winterprikken en hittegolven. Maar hoé evenwichtig en goed geaard, zag Vlaanderen pas in het interviewprogramma 'Die Huis' in Zuid-Afrika. Voor het eerst en het laatst sprak ze publiekelijk over het overlijden van haar man Jurgen (42), papa van hun kinderen Lars (11) en Lise (10). Gewoon. Nuchter. Vol liefde. Er viel een traan, maar geregeld barstte ze ook in lachen uit, want: "Je kan niet altijd huilen, hé? Dan word je zot." Programmamaker Eric Goens zei vooraf: "Ik denk dat niemand nog op dezelfde manier naar haar zal kijken. Elke keer als ik Sabine nu het weer zie presenteren, denk ik: 'Wat een sterke madam zíjt gij toch!'" Hij kreeg gelijk. Haar reactie op haar nominatie door onze lezers? "Het doet me deugd dat mijn verhaal zo veel mensen heeft aangesproken." En nu doet ze er weer het zwijgen toe, behalve dan over het weer. (KDM)

