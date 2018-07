Best bewaarde geheim van Brussel Top (secret) terrasje van de week Le Jardin de Louise 345 07 juli 2018

WAT? Verscholen achter de gevel van een herenhuis uit 1873 op de Louizalaan in Brussel ligt een stukje groen waar de drukte van de hoofdstad ver weg lijkt. Je moet er aanbellen, alsof je op visite gaat. Vrij ongewoon, gezien Louise 345 ook een restaurant en een bed & breakfast herbergt. Eens de deur in begrijp je waarom: het discrete binnenkomen draagt bij tot de ingetogen luxe die zowel het interieur als de bediening ademen. Laat je vooral niet afschrikken door de stijve, witte handschoenen van de obers, de sfeer is wel degelijk hartelijk. Waarvoor grote dank aan de chef de cuisine Isabelle Arpin. Een tovenares - haar smakencombinaties! - én kunstenares - haar schilderijtjes van borden! - in de keuken, die al behoorlijk wat sterren bij elkaar roerde maar in de eerste plaats gewoon zichzelf blijft. Een kooktalent op sneakers.

