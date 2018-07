Best bekeken match ooit 12 juli 2018

Sportief gezien zat een verbetering van het record er niet in: net als in Mexico '86 zijn de Rode Duivels gesneuveld in de halve finale van het WK. Maar de match tegen Frankrijk was wél de best bekeken match ooit op televisie. Zo'n 2.494.100 Vlamingen stemden af op Eén, goed voor een marktaandeel van 86%. De kwartfinale tegen Brazilië moest het met ongeveer 200.000 kijkers minder stellen. Het vorige record was Hongarije-België, de achtste finale van het EK 2016, met 2.420.200 kijkers.

