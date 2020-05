Exclusief voor abonnees Besmettingsgraad stijgt, maar "moeten ons geen zorgen maken" 15 mei 2020

Het aantal coronapatiënten dat in de Belgische ziekenhuizen ligt, is gisteren voor het eerst onder de 2.000 gezakt. Er liggen nu nog 1.966 mensen in het ziekenhuis, 407 van hen verblijven op de afdeling intensieve zorg. In de dagcijfers die Sciensano gisteren bekend maakte, is wel een lichte stijging merkbaar in het aantal nieuwe opnames en in het aantal besmettingen. Ook de besmettingsgraad is opnieuw licht gestegen: van 0,6 naar 0,8. Tien besmette mensen steken nu dus acht anderen aan, terwijl dat er vorige week slechts zes waren. "Maar dat zijn lichte schommelingen, geen stijgingen om ons zorgen over te maken", stelt viroloog Steven Van Gucht gerust. "Dit zijn nog steeds heel gunstige cijfers."

