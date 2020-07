Exclusief voor abonnees Besmettingscijfers dalen verder 01 juli 2020

00u00 0

De afgelopen week zijn gemiddeld 82 coronabesmettingen per dag vastgesteld. Dat is een daling met 13% in vergelijking met de vorige periode van zeven dagen (94 infecties per dag). Dat meldt gezondheidsinstituut Sciensano in z'n nieuwste update. In totaal zijn in België nu 61.427 Covid-19-gevallen geteld, waarvan 56% in Vlaanderen, 32% in Wallonië en 10% in Brussel (in 2% van de gevallen is de woonplaats niet bekend). Gemiddeld worden er nog 5 sterfgevallen per dag genoteerd, tegenover 6 in de voorgaande periode van zeven dagen. In totaal zijn in ons land 9.747 mensen gestorven door corona.