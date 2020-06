Exclusief voor abonnees Besmettingen blijven dalen 08 juni 2020

00u00 0

Er zijn gisteren 154 besmettingen met het coronavirus gemeld. Dat zijn er iets minder dan de balans van zaterdag, toen de teller op 165 stond. Er waren ook 21 nieuwe opnames in de ziekenhuizen en 15 nieuwe sterfgevallen, zo blijkt uit de dagelijkse update van Sciensano. 8 personen overleden in het ziekenhuis en 7 in een woonzorgcentrum. In de ziekenhuizen zijn momenteel nog 571 patiënten opgenomen, van wie 111 op intensive care.

