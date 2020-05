Exclusief voor abonnees Besmetting via klink of schakelaar nog altijd niet bewezen 18 mei 2020

00u00 0

Of mensen besmet kunnen raken met het coronavirus door een deurklink, een lichtschakelaar of een computerklavier aan te raken is nog altijd niet bewezen. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Alle studies die dit hebben aangetoond, vonden plaats in laboratoria. Het is helemaal niet zeker dat het virus ook in de echte wereld lang kan overleven op plastic, hout of staal. Toch raadt de WHO aan om uit voorzorg oppervlaktes steeds te desinfecteren.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen

Meer over Azië

WHO

Wereldgezondheidsorganisatie

gezondheid

ziekten