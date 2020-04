Exclusief voor abonnees Besmetting of niet: Tommelein geeft interviews 02 april 2020

Normaal geeft Bart Tommelein (Open Vld) interviews van ietsje dichterbij, maar gisteren moest het noodgedwongen vanuit z'n raam. De Oostendse burgemeester en kandidaat-voorzitter van de liberalen is immers besmet met het coronavirus. Dinsdag onderging de 57-jarige Tommelein een al eerder gepland hartonderzoek, waardoor de besmetting aan het licht kwam. Tommelein vertoont geen ernstige symptomen en moet met zijn gezin tien dagen thuis in volledige isolatie blijven. "Ik kreeg medicatie, van het soort dat je moet nemen tegen malaria", vertelt Tommelein. "Hoe of wanneer ik besmet ben geraakt, is voor mij een raadsel. Ik ben erg voorzichtig geweest." Tommelein blijft gewoon doorwerken, zegt hij nog. "Daarvoor gebruik ik conferencecalls, video-overleg, mail, WhatsApp en de telefoon. Alles komt in orde, ik ben een geboren optimist", besluit hij.

