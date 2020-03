Exclusief voor abonnees Besmette kapster ontving nog 30 klanten 25 maart 2020

00u00 0

Toen de winkels en horeca de deuren moesten sluiten, hadden ook de kappers dat moeten doen. Dat vindt kapster Anja Moors uit Maasmechelen, die zelf besmet is met corona. Meer dan een week geleden voelde ze zich ziek worden. Pijn aan de rug, veel hoesten, maar aan corona dacht ze nog niet meteen. Tot ze nog zieker werd en de dokter inschakelde. Ze liet een test uitvoeren en die bleek positief. "Ik voelde me ellendig. Plots besefte ik dat ik nog een dertigtal klanten had gezien. Ik wilde geen paniek zaaien, maar heb wel iedereen moeten informeren. Velen reageerden rustig, maar sommigen panikeerden ook. Wij werken héél dicht op onze klanten. Ik hoop dat geen enkele klant besmet is door mij." Zelf rust ze nu vooral goed uit. Het hoesten is nog niet over, maar het zwaarste lijkt wel voorbij.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis