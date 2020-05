Exclusief voor abonnees Besmette Belgen rapporteren te weinig contacten 19 mei 2020

"Wees alstublieft eerlijk tegen de 'contact tracers'. Alleen zo kunnen we een tweede golf tegenhouden." Die oproep doen de virologen van Sciensano, omdat ze vermoeden dat besmette mensen niet iedereen opnoemen met wie ze een risicovol contact hadden. "Ze geven slechts één of zelfs geen naam door", zegt Steven Van Gucht. "We verwachtten dat dat er gemiddeld vier à vijf zouden zijn. We vermoeden dat mensen schroom hebben. Niet nodig: u zal nooit berispt of bestraft worden." Emmanuel André, die het Interfederaal Comité Testing & Tracing coördineert, wil daarom breder testen. Nu worden enkel mensen met symptomen getest. Er is een testcapaciteit van 25.000 per dag, terwijl er gisteren slechts 13.860 tests gebeurden. 279 bleken positief. Bijna de helft van de capaciteit blijft dus onbenut. Bovendien kan de taskforce van minister De Backer (Open Vld) indien nodig opschalen tot 45.000 testen. Hoogrisicocontacten van besmette patiënten moeten nu 14 dagen in quarantaine, maar die thuisisolatie zou door veelvuldig te testen gevoelig kunnen worden ingekort, aldus André. (SRB/DM)

