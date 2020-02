Exclusief voor abonnees Besmette Belg zit er nu wéér middenin, in Verona: "Corona achtervolgt me" 25 februari 2020

00u00 0

Het coronavirus blijft de enige besmette Belg achtervolgen. Philip Soubry (54) uit Kortrijk - die zich vrijwillig liet repatriëren uit China en twee weken in quarantaine zat in ons land - is momenteel voor z'n werk in... Italië. Samen met een collega verblijft hij in de buurt van Verona, netjes tussen de door corona getroffen regio's Veneto en Lombardije. "Niet te geloven", reageert Soubry. "Zodra het ernaar uitziet dat ze hier in lockdown gaan, springen we in onze huurwagen en rijden we terug naar België. 't Is niet zo dat ik nóg eens corona kan krijgen, hé: wie de ziekte overwonnen heeft, is immuun." In april keert Soubry terug naar het Chinese Huangshi, in de provincie Hubei, waar hij samenwoont met zijn echtgenote. (LPS)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis